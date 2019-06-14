Старший сын экс-голкипера СКА Максима Соколова дал показания по делу об убийстве своей матери Ирины. Он находится в больнице, куда его доставили с ранами горла и груди.

18-летний юноша не может говорить из-за травм и общался со следователями жестами. Стенограмму разговора приводит телеграм-канал Life Shot.

«Дома был один?»

Мотает головой.

«Были мать и брат дома?»

Кивает.

«Что случилось?»

Пытается сказать что-то. Следователи читают по губам: «Не помню»

«Не помнишь?»

Кивает.

Больше ничего спросить не успели, так как на допрос было отведено две минуты. Максим Соколов-младший подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, кислород поступает в его организм через трубку. По самым позитивным прогнозам он сможет произносить звуки через неделю.

13 мая в доме в поселке Новой Романовке под Санкт-Петербургом обнаружили тело жены экс-вратаря СКА Максима Соколова Ирины. Рядом с ним лежал ее сын, 18-летний Максим с порезами шеи, груди и лица. Их обнаружил младший сын Соколовых Арсений.

Позже главным подозреваемым в убийстве стал 15-летний Арсений.

(Фото: https://vk.com/ska1946)

15-летнего сына Соколова задержали после смерти матери. Старший брат говорил про ритуальное убийство

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