Всеволожский городской суд Ленинградской области объявил о мере пресечение сыну легенды хоккейного СКА Максима Соколова Арсению. Его подозревают в убийстве матери Ирины и покушении на убийство брата, 18-летнего Максима Соколова-младшего.

15-летнему подростку продлили арест на 72 часа. Об этом ходатайствовали представители Следственного управления Следственного комитета России по Ленобласти. О решении суда сообщил сайт телерадиокомпании «Петербург».

Арсения Соколова ранее допросили сотрудники областного СУ СК РФ. Он заявил, что Максим-младший зашел к нему в комнату, начал душить и попытался ударить ножом. Мальчик выбил оружие и убежал к соседу.

После возвращения 15-летний парень увидел тело матери с перерезанным горлом. Арсений ударил Максима взятым у соседей ножом с целью самозащиты в область лица и груди. Старший сын Соколовых сейчас в реанимации в тяжелом состоянии. Младший брат заявил, что за неделю до инцидента Максим-джуниор говорил о ритуальном убийстве всей семьи и суициде.

Максим Соколов-старший – воспитанник СКА, чемпион России с омским «Авангардом». В составе сборной России он в качестве третьего вратаря ездил на Олимпийские игры-2006 в Турине.

Соколов-младший – запасной голкипер СКА-1946, где работает тренером его отец. Арсений также занимался хоккеем, но перешел в секцию фехтования.

15-летнего сына Соколова задержали после смерти матери. Старший брат говорил про ритуальное убийство

Старший сын Соколова дал показания следователям. Он ничего не помнит об убийстве матери

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