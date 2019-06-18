В петербургских медиа появились подробности расследования по делу об убийстве жены экс-голкипера СКА Максима Соколова.

По информации источника 78.ru, экспертиза не нашла следов крови матери на 15-летнем Арсении – младшем сыне бывшего хоккеиста. Телеграм-канал Mash на Мойке сообщает, что его отпустили домой, так как 72-часовой срок задержания истек.

Одним из подозреваемых также является его старший брат Максим, который находится в больнице с ножевыми ранениями в области шеи и груди. 18-летнему парню предстоит операция. Возможно, в случае улучшения состояния его арестуют.

13 июня в доме в поселке Новой Романовке под Санкт-Петербургом обнаружили тело жены экс-вратаря СКА Максима Соколова Ирины. Рядом с ним лежал ее сын, 18-летний Максим, с порезами шеи, груди и лица. Их обнаружил младший сын Соколовых Арсений.

Соколов-старший – воспитанник и легенда питерского СКА, чемпион России-2004 с омским «Авангардом». В составе сборной России он в качестве третьего вратаря участвовал в Олимпийских играх-2006 в Турине.

15-летнего сына Соколова задержали после смерти матери. Старший брат говорил про ритуальное убийство

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