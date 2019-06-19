Eurosport
Швейцарский хоккеист вот-вот перейдет в «Авангард». И привезет с собой королеву
Ты будешь смотреть КХЛ ради Бэйли Кук.
Нападающий «Колорадо» и сборной Швейцарии Свен Андригетто вполне возможно начнет сезон в КХЛ. Форварда активно хочет заполучить омский «Авангард», который временно играет в Балашихе.
Близость к Москве должна помочь убедить Свена, ведь вместе с ним приедет и его возлюбленная Бэйли Кук. Девушка не очень заметна в публичном пространстве, но на ее инстаграм подписано уже почти пять тысяч человек. И вот почему.
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