Нападающий «Колорадо» и сборной Швейцарии Свен Андригетто вполне возможно начнет сезон в КХЛ. Форварда активно хочет заполучить омский «Авангард», который временно играет в Балашихе.

Близость к Москве должна помочь убедить Свена, ведь вместе с ним приедет и его возлюбленная Бэйли Кук. Девушка не очень заметна в публичном пространстве, но на ее инстаграм подписано уже почти пять тысяч человек. И вот почему.

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