Представители правоохранительных органов опровергли информацию об изменениях в уголовном деле об убийстве жены легенды СКА Максима Соколова.

Ранее Пятый канал сообщил, что экспертиза подтвердила причастность к убийству матери младшего сына хоккеиста, 15-летнего Арсения.

«По делу об убийстве в семье хоккеиста Максима Соколова изменений нет. Экспертиза не готова, Арсений Соколов не обвиняемый», – прокомментировал сотрудник Следственного комитета по Ленинградской области телеграм-каналу Mash.

Кроме того, источник в следственных органах заявил агентству ТАСС, что правоохранители не могут допросить пострадавшего старшего сына Соколова, 18-летнего Максима.

«Старший сын находится в больнице. Медики не дают следователям разрешения на его допрос из-за его состояния», – сообщил источник ТАСС.

13 июня в поселке Новой Романовке под Санкт-Петербургом обнаружили труп Ирины Соколовой. Рядом с ней лежал ее сын Максим с ранами от ножа на груди, шее и лице. Основным подозреваемым считается младший ребенок семьи Соколовых Арсений. Ему не предъявлены обвинения, после допроса следователи отпустили парня.

Максим Соколов-старший – легенда СКА, чемпион России-2004 с омским «Авангардом». В составе сборной России он ездил третьим вратарем на Олимпийские игры-2006 в Турине.

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