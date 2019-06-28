Защитник «Динамо» примет участие в кастинге для романтического шоу с Бузовой
Хорошая предсезонка.
В кастинге нового шоу на телеканале ТНТ с Ольгой Бузовой примет участие защитник московского «Динамо» Андрей Миронов.
«До нового хоккейного сезона осталось совсем немного... Между тренировками увидел, что канал ТНТ запускает новое шоу с Ольгой Бузовой. Решил просто отправить заявку на кастинг, как думаете, взяли бы меня? В теории?» – написал Миронов в инстаграме.
В ТНТ подтвердили, что анкета хоккеиста уже принята на рассмотрение.
- Миронову приписывали роман с экс-солисткой «ВИА Гры» Анной Седоковой.
- Шоу на ТНТ стартует осенью 2019-го.
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