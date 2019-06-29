Омский «Авангард» отреагировал на визит певицы Ольги Бузовой на базу «Барселоны».

«Вот так «Барселона» пользуется тем, что сейчас лето, сезон кончился – и берет в аренду Ольгу Бузову. Ну ничего, по всем трансферным правилам тогда дождемся перерыва в Ла Лиге и на пару дней заберем к нам Месси. Лео, ждем в Балашихе! Детали сразу после публикации календаря КХЛ», – говорится в твиттере «Авангарда».

«Авангард» во время регулярки КХЛ устроил флэшмоб «Танцуй под Бузову».

Поп-дива пришла поддержать «ястребов» на последний матч перед плей-офф: подмосковные омичи проиграл ЦСКА в финальной серии (0-4).

«С кем они играют? Да неважно». Ольга Бузова пришла на финальный матч «Авангарда» в регулярке

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