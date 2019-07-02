Зарипов присоединился к флешмобу и открыл бутылку броском шайбы
Точнейший удар.
Хоккеист «Ак Барса» Данис Зарипов присоединился к флешмобу Bottle Cap Challenge.
38-летний нападающий предложил свой вариант как открыть бутылку и сделал это ювелирно точным броском шайбы. Видео появилось в твиттер-аккаунте казанского клуба.
- Старт флешмобу дал боец ММА из Казахстана Каро Пашикян.
- Позже к челленджу присоединились другие звезды спорта, включая ирландского бойца Конора Макгрегора.
Боец из Казахстана запустил челлендж, в котором поучаствовали Макгрегор, Стэйтем и Холлоуэй
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