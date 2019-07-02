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Зарипов присоединился к флешмобу и открыл бутылку броском шайбы

Зарипов присоединился к флешмобу и открыл бутылку броском шайбы
Eurosport

1 час назад

Точнейший удар.

Хоккеист «Ак Барса» Данис Зарипов присоединился к флешмобу Bottle Cap Challenge.

38-летний нападающий предложил свой вариант как открыть бутылку и сделал это ювелирно точным броском шайбы. Видео появилось в твиттер-аккаунте казанского клуба.

  • Старт флешмобу дал боец ММА из Казахстана Каро Пашикян.
  • Позже к челленджу присоединились другие звезды спорта, включая ирландского бойца Конора Макгрегора.

Боец из Казахстана запустил челлендж, в котором поучаствовали Макгрегор, Стэйтем и Холлоуэй

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