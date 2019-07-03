Президент ЦСКА Игорь Есмантович не считает НХЛ приоритетным вариантом с точки зрения развития хоккеистов.

«Существуют разные течения, когда хоккеист начинает карьеру за океаном. Попал к тому или другому тренеру. Доверяют ему или нет. Играет ли большинство. А меньшинство? Очень много факторов, которые должны совпасть. Бывает так, что человек приедет в команду пятым-шестым защитником, но его поднимают до первого-второго номера, если идет вал травм.

Но мы должны понимать, что НХЛ – это бизнес. Лига с континента, где нет чемпионатов Канады и США. Там есть одна главенствующая вещь. Бизнес. А вот в России существует КХЛ, в которой выступает ЦСКА. Мы более разносторонние с точки зрения спорта и бизнеса. У нас есть чемпионат страны, чемпионат мира, Олимпийские игры. Мы всегда пускаем своих хоккеистов на эти турниры. Никогда у нас нет запретов.

Сравнивать НХЛ и КХЛ с точки зрения развития хоккеистов – думаю, не стоит. Все неоднозначно. А мы в ЦСКА очень думаем о развитии молодых хоккеистов. Хотим, чтобы они прибавляли в мастерстве с каждым днем», – цитирует Есмантовича Sports.ru.

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