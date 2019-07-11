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Новый сезон КХЛ начнется в Москве – сыграют ЦСКА и «Авангард»
Игровой год стартует тем же, чем закончился предыдущий.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала календарь на регулярный сезон-2019/20. Матч открытия состоится 1 сентября в Москве между прошлогодними финалистами – ЦСКА и «Авангардом».
Произошли изменения в составе дивизионов: «Торпедо» будет играть в Западной конференции и дивизионе Тарасова, в дивизионе Харламова выступит «Сибирь». Каждый из 24 клубов проведет в регулярном чемпионате по 62 матча. По два раза все клубы сыграют между собой (46 матчей), по 10 – с командами своего дивизиона и еще по шесть – с командами соседнего дивизиона своей конференции.
Некоторые матчи, как и в прошлом сезоне, будут вынесенными. КХЛ приедет в Давос (Швейцария) и Таллин (Эстония). С полным календарем можно ознакомиться на сайте лиги.
- В сезоне-2018/19 Кубок Гагарина выиграл ЦСКА.
- Также победителями Кубка Гагарина становились «Ак Барс» (3 раза), СКА (2 раза), «Динамо» (2 раза), «Металлург» (2 раза) и «Салават Юлаев» (1 раз).
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