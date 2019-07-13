Нападающий омского «Авангарда» Денис Зернов опроверг слухи об отношениях с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой, которая пришла на один из матчей омичей в свитере с фамилией форварда.

– Да мне кажется, что это вы и запустили всю историю. Нет никаких отношений. Однажды она пришла на игру в свитере с моим номером. Вот после этого и началось все. Уж не знаю, где она его взяла.

– А когда вы получили травму, то она писала в клуб и спрашивала о вашем самочувствии.

– Серьезно, что ли? Сколько у нее подписчиков в инстаграме?

– 16 миллионов.

– Могла бы меня прорекламировать, а то я до десяти тысяч никак дойти не могу, – сказал 23-летний Зернов в интервью «Спорт-Экспрессу».

В сезоне-2018/19 Бузова регулярно посещала домашние матчи «Авангарда» в Балашихе.

Ранее она была замужем за экс-футболистом «Локомотива» Дмитрием Тарасовым.

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