«Не знаю, где она взяла мой свитер». Форвард «Авангарда» рассказал об отношениях с Бузовой
Во всем виноваты журналисты.
Нападающий омского «Авангарда» Денис Зернов опроверг слухи об отношениях с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой, которая пришла на один из матчей омичей в свитере с фамилией форварда.
– Да мне кажется, что это вы и запустили всю историю. Нет никаких отношений. Однажды она пришла на игру в свитере с моим номером. Вот после этого и началось все. Уж не знаю, где она его взяла.
– А когда вы получили травму, то она писала в клуб и спрашивала о вашем самочувствии.
– Серьезно, что ли? Сколько у нее подписчиков в инстаграме?
– 16 миллионов.
– Могла бы меня прорекламировать, а то я до десяти тысяч никак дойти не могу, – сказал 23-летний Зернов в интервью «Спорт-Экспрессу».
- В сезоне-2018/19 Бузова регулярно посещала домашние матчи «Авангарда» в Балашихе.
- Ранее она была замужем за экс-футболистом «Локомотива» Дмитрием Тарасовым.
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