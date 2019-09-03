Куньлунь Ред Стар
    -
    14:00
    03.09.19
    Салават Юлаев
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      Куньлунь Ред Стар - Салават Юлаев
      КХЛ - 3 сентября 2019

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Куньлунь Ред Стар – Салават Юлаев на Eurosport.ru! 3 сентября 2019 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Куньлунь Ред Стар и Салават Юлаев и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Куньлунь Ред Стар и Салават Юлаев, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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