Йокерит
    -
    16:00
    28.09.19
    Hartwall Arena
    Автомобилист
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      Йокерит - Автомобилист
      КХЛ - 28 сентября 2019

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Йокерит – Автомобилист на Eurosport.ru! 28 сентября 2019 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Йокерит и Автомобилист и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Йокерит и Автомобилист, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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