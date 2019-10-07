Динамо Рига
    -
    19:30
    07.10.19
    Арена Рига
    Витязь
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      Динамо Рига - Витязь
      КХЛ - 7 октября 2019

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Динамо Рига – Витязь на Eurosport.ru! 7 октября 2019 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Динамо Рига и Витязь и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Динамо Рига и Витязь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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