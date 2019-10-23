Адмирал
    -
    12:30
    23.10.19
    Fetisov Arena
    Динамо Москва
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      Адмирал - Динамо Москва
      КХЛ - 23 октября 2019

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Адмирал – Динамо Москва на Eurosport.ru! 23 октября 2019 года в 12:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Адмирал и Динамо Москва и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Адмирал и Динамо Москва, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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