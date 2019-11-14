Ак Барс
    -
    19:00
    14.11.19
    Tatneft Arena
    Трактор
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      Ак Барс - Трактор
      КХЛ - 14 ноября 2019

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Ак Барс – Трактор на Eurosport.ru! 14 ноября 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ак Барс и Трактор и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ак Барс и Трактор, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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