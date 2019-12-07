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Адмирал - Куньлунь Ред Стар

КХЛ - 7 декабря 2019

Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Адмирал – Куньлунь Ред Стар на Eurosport.ru! 7 декабря 2019 года в 10:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Адмирал и Куньлунь Ред Стар и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Адмирал и Куньлунь Ред Стар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

