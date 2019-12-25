Амур
    -
    12:00
    25.12.19
    Platinum Arena
    Торпедо НН
      КХЛ • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Амур - Торпедо НН
      КХЛ - 25 декабря 2019

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Амур – Торпедо НН на Eurosport.ru! 25 декабря 2019 года в 12:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Амур и Торпедо НН и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Амур и Торпедо НН, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0