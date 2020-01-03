Сибирь
    -
    13:30
    03.01.20
    Sibir Arena
    Нефтехимик
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      Сибирь - Нефтехимик
      КХЛ - 3 января 2020

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Сибирь – Нефтехимик на Eurosport.ru! 3 января 2020 года в 13:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сибирь и Нефтехимик и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сибирь и Нефтехимик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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