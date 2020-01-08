Салават Юлаев
    -
    14:30
    08.01.20
    Ufa Arena
    Локомотив
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      Салават Юлаев - Локомотив
      КХЛ - 8 января 2020

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Салават Юлаев – Локомотив на Eurosport.ru! 8 января 2020 года в 14:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Салават Юлаев и Локомотив и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Салават Юлаев и Локомотив, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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