СКА
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    19:30
    16.01.20
    Ice Palace
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      СКА - Йокерит
      КХЛ - 16 января 2020

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем СКА – Йокерит на Eurosport.ru! 16 января 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу СКА и Йокерит и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются СКА и Йокерит, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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