Адмирал
    -
    12:30
    29.01.20
    Fetisov Arena
    ЦСКА
      КХЛ • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Адмирал - ЦСКА
      КХЛ - 29 января 2020

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Адмирал – ЦСКА на Eurosport.ru! 29 января 2020 года в 12:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Адмирал и ЦСКА и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Адмирал и ЦСКА, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0