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Нефтехимик - Северсталь
КХЛ - 3 февраля 2020
Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Нефтехимик – Северсталь на Eurosport.ru! 3 февраля 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нефтехимик и Северсталь и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Нефтехимик и Северсталь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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