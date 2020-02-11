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Салават Юлаев - Адмирал

КХЛ - 11 февраля 2020

Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Салават Юлаев – Адмирал на Eurosport.ru! 11 февраля 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Салават Юлаев и Адмирал и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Салават Юлаев и Адмирал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

