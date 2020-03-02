ЦСКА
    -
    19:30
    02.03.20
    CSKA Arena
    Торпедо НН
      КХЛ • 1/8 финала
      Календарь
      Перед матчем

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      ЦСКА - Торпедо НН
      КХЛ - 2 марта 2020

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем ЦСКА – Торпедо НН на Eurosport.ru! 2 марта 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ЦСКА и Торпедо НН и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются ЦСКА и Торпедо НН, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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