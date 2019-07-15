Форвард ХК «Спартак» задержан в Москве за езду с поддельными правами

Форвард «Спартака» Михаил Котляревский пойман за рулем своего автомобиля с поддельными правами.

«Cотрудники ГИБДД остановили автомобиль BMW Котляревского в Семеновском переулке. Когда они попросили хоккеиста предъявить документы, он показал водительское удостоверение, подлинность которого вызвала сомнение у полицейских. Права были отправлены на экспертизу, которая подтвердила, что они поддельные», – сообщает источник ТАСС.

Против хоккеиста могут возбудить дело по ст. 327 УК РФ («Подделка документов»).

22-летний нападающий сыграл за «Спартак» четыре матча в регулярке КХЛ-2018/19 и пять – в плей-офф

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