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Войнов на год стал игроком «Авангарда»

Войнов на год стал игроком «Авангарда»
Eurosport

47 мин. назадОбновлено 46 мин. назад

К сезону-2020/21 игрок надеется вернуться в НХЛ.

Защитник Вячеслав Войнов подписал контракт с «Авангардом», сообщает пресс-служба омской команды.

Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на один год.

Войнов, начинавший карьеру в челябинском «Тракторе», выиграл два Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелеса» и Кубок Гагарина с петербургским СКА.

  • 9 апреля НХЛ объявила о дисквалификации россиянина на сезон-2019/20, позднее профсоюз от имени Войнова подал апелляцию на это решение, дисквалификация игрока была сокращена вдвое.
  • НХЛ дисквалифицировала Войнова в 2014 году после обвинений в домашнем насилии. Обвинения были сняты летом 2018 года, но лига не отменила бессрочное отстранение, продолжив собственное расследование. Сезон-2018/19 хоккеист пропустил.

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