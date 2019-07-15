Getty Images
Войнов на год стал игроком «Авангарда»
К сезону-2020/21 игрок надеется вернуться в НХЛ.
Защитник Вячеслав Войнов подписал контракт с «Авангардом», сообщает пресс-служба омской команды.
Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на один год.
Войнов, начинавший карьеру в челябинском «Тракторе», выиграл два Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелеса» и Кубок Гагарина с петербургским СКА.
- 9 апреля НХЛ объявила о дисквалификации россиянина на сезон-2019/20, позднее профсоюз от имени Войнова подал апелляцию на это решение, дисквалификация игрока была сокращена вдвое.
- НХЛ дисквалифицировала Войнова в 2014 году после обвинений в домашнем насилии. Обвинения были сняты летом 2018 года, но лига не отменила бессрочное отстранение, продолжив собственное расследование. Сезон-2018/19 хоккеист пропустил.
Форвард ХК «Спартак» задержан в Москве за езду с поддельными правами
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте