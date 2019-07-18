Омский «Авангард» обратился к американской певице и актрисе Леди Гаге с предложением приехать на домашний матч клуба в Балашиху и провести там концерт.

«Певицу Леди Гагу ругают в инстаграме, в том числе русскоговорящие пользователи. А мы не ругаем, мы приглашаем в Балашиху! Давай концерт, приезжай на матч «Авангарда», проводи тут отпуск! Хоккейное сообщество – самое дружелюбное в мире, в нем нет осуждения и травли.

P.S. С нас ковер», – написано в твиттере омского клуба, который из-за реконструкции арены базируется в Подмосковье.

В феврале матч «Авангарда» посетил футбольный тренер Жозе Моуринью. Он выполнил символическое вбрасывание и нечаянно упал.

Русскоязычные пользователи инстаграма пишут в инстаграм Леди Гаги негативные комментарии, так как она якобы увела бойфренда у российской модели Ирины Шейк.

Жозе Моуринью забавно упал на матче КХЛ в Балашихе. Что он вообще там забыл?

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