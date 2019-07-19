Капитан уфимского клуба «Салават Юлаев» Григорий Панин прокомментировал откровенную фотосессию бывшей айс-герл и блогера Ульяны Тригубчак.

– Возвращаясь к теме с Ульяной. Вам понравилось…

– Сиськи?

– С этим понятно. Я хотел про фотосессию спросить.

– Нет, ну, сиськи есть и получше.

– Тогда вопрос как у Дудя. Самые красивые сиськи, которые вы видели?

– Сейчас фамилию назвать? Вот я ее подставлю тогда… Хотя нет, она наоборот хайпанет. Есть классные сиськи, которые я видел, но она не заплатила мне за хайп.

– Так вам понравилась фотосессия или нет?

– Где она на лошади? Слушайте, вообще про Ульяну. Вся ее SMM-кампания чисто хайповая. Девчонка из Уфы решила стать популярной, это работает, она молодец. Чувак, который ей помогает, тоже молодец. На все нужно время, идеи – это круто. Она несет полезную и позитивную нагрузку на общество. Но не сиськами, конечно. Грудь и жопы развращают наше подрастающее поколение. Хотя это уже норма нашего общества, – заявил 33-летний Панин в интервью Gorobzor.

Тригубчак – бывшая участница Ice Girls «Салавата Юлаева». Она пообещала раздеться, если команда выйдет в финал Восточной конференции, и сдержала слово.

В финале Востока «Салават» уступил «Авангарду».

Бывшая айсгерл «Салавата» обнажилась в честь выхода в финал Востока

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