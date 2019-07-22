Американец Пол Постма, выступающий за «Металлург» из Магнитогорска, удивился образу жизни русских хоккеистов.

«Многие из ЦСКА меня удивили. Особенно – Капризов и Григоренко. Кажется, иногда они забывают, что находятся на льду, получают шайбу и тут же забивают. Это как будто происходит интуитивно. Также меня впечатлил Гусев из СКА. Ему абсолютно точно нужно играть в НХЛ. Он напоминает мне Джонни Годро из «Калгари»: такой же маленький, но очень техничный. Сейчас НХЛ все больше переходит на игроков такого плана. Так что у Гусева все должно получиться.

Я был немного удивлен тому, как себя преподносят российские хоккеисты: все эти дорогие машины, часы за 30 000 долларов – немного смахивает на показуху. Мне этого не понять», – приводит слова Постмы «СЭ».

Пол выступал за «Атланту», «Виннипег», «Бостон» и «Ак Барс».

За карьеру 30-летний защитник провел 205 матчей, забил 10 шайб и 25 раз ассистировал.

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