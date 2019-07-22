«Торпедо» встретило новичка с фамилией Шрёдер при помощи Черепашки-ниндзя
Мы не жалкие букашки, супер-ниндзя-черепашки!
Новичок хоккейного «Торпедо» (Нижний Новгород) Джордан Шрёдер прибыл в расположение команды, где его встретил человек в костюме Черепашки-ниндзя.
Фамилия Шрёдера созвучна прозвищу заклятого врага Черепашек-ниндзя Шреддера (он же – Ороку Саки). В знаменитом мультсериале 1987 года Шреддер вместе с инопланетянином Крэнгом строит планы по уничтожению черепашек, которые неизменно проваливаются.
- В прошедшем сезоне «Торпедо» в 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина уступило «Барысу».
- Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября 2019 года.
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