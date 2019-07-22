«Торпедо» встретило новичка с фамилией Шрёдер при помощи Черепашки-ниндзя

Новичок хоккейного «Торпедо» (Нижний Новгород) Джордан Шрёдер​ прибыл в расположение команды, где его встретил человек в костюме Черепашки-ниндзя.

Фамилия Шрёдера созвучна прозвищу заклятого врага Черепашек-ниндзя Шреддера (он же – Ороку Саки). В знаменитом мультсериале 1987 года Шреддер вместе с инопланетянином Крэнгом строит планы по уничтожению черепашек, которые неизменно проваливаются.

В прошедшем сезоне «Торпедо» в 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина уступило «Барысу».

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября 2019 года.

«Сиськи есть и получше». Капитан «Салавата» оценил откровенную фотосессию Тригубчак

Качай приложение Eurosport для iOS или Android