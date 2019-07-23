Старший сын бывшего вратаря СКА Максима Соколова более подробно допрошен по делу об убийстве матери.

По информации телеграм-канала Mash на Мойке, следователи допросили 18-летнего Максима дважды, так как его состояние стабилизировалось, и он снова может говорить. Парень заявил, что совсем не помнит тот день. Когда его допрашивали в первый раз, он общался жестами.

Главный подозреваемый – по-прежнему 15-летний Арсений Соколов, младший сын экс-хоккеиста. Отец нанял ему адвокатов и не верит в то, что сын мог убить мать.

3 июня в поселке Новой Романовке под Санкт-Петербургом обнаружили труп Ирины Соколовой. Рядом с ней лежал ее сын Максим с ранами от ножа на груди, шее и лице.

Максим Соколов-старший – легенда СКА, чемпион России-2004 с омским «Авангардом». В составе сборной России он ездил третьим вратарем на Олимпийские игры-2006 в Турине.

(Фото: https://vk.com/ska1946)

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