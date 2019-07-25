Бывший игрок «Авангарда» и «Локомотива» Макс Тальбо назвал один из российских городов «самым дерьмовым местом в мире».

«[Магнитогорск] – самое дерьмовое место на свете. Очень маленький город, очень загрязненный», – заявил Тальбо в эфире подкаста Spittin' Chiclets.

Кроме того, спортсмен отметил, что знал о существовании в Магнитогорске ночного клуба, принадлежавшего Евгению Малкину, но решил туда не ходить. «Магнитогорск – это не тот город, в котором хочешь прогуляться ночью», – заявил хоккеист.

Всего Тальбо провел в КХЛ 174 матча и набрал 75 (33 + 42) очков.

В 2009 году Тальбо в составе «Питтсбурга» выиграл Кубок Стэнли.

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