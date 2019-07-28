Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета по Ленинградской области допросили младшего сына хоккеиста Максима Соколова Арсения.

15-летнему мальчику задали вопросы по делу об убийстве матери Ирины и проверили его на детекторе лжи. Тесты на полиграфе дважды ничего не показали и никак не помогли следствию. Представители правоохранительных органов не составили никакого заключения по итогам проверки.

«После калибровки устройства при правдивом ответе даже на самые простые вопросы вроде «Вас зовут Арсений?» машина все равно показывала, что подросток лжет», – сообщил источник в ГСУ СК по Ленобласти.

Арсений заявил, что не имеет отношения к убийству матери. Об этом написал телеграм-канал Mash на Мойке.

13 июня в поселке Новой Романовке под Санкт-Петербургом обнаружили труп Ирины Соколовой. Рядом с ней лежал ее сын Максим с ранами от ножа на груди, шее и лице. Основным подозреваемым считается младший ребенок семьи Соколовых Арсений.

Максим Соколов-старший – легенда СКА, чемпион России-2004 с омским «Авангардом». В составе сборной России он ездил третьим вратарем на Олимпийские игры-2006 в Турине.

Mash на Мойке: старшего сына Соколова допросили, он ничего не вспомнил об убийстве матери

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