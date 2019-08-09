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Хоккеисты «Амура» тренируют контроль шайбы с тигренком

Хоккеисты «Амура» тренируют контроль шайбы с тигренком
Eurosport

1 час назад

Как Панарин, только чуточку опаснее.

Хоккеисты «Амура» продемонстрировали необычный способ подготовки к матчам. Домашнюю арену команды называют «Территорией Тигров» не зря: игроки прокачивают контроль над шайбой, гоняя мяч с маленьким тигренком в подтрибунном помещении.

Похожим образом тренировался перед серией плей-офф Кубка Стэнли с «Бостоном» Артемий Панарин. Правда, его оппонент был менее экзотичным: выступавший тогда за «Коламбус» хоккеист гонял свою собаку по кличке Рыжий.

  • В сезоне-2018/19 «Амур» занял последнее место в Восточной конференции.
  • Сезон-2019/20 стартует 1 сентября.

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