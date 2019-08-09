Хоккеисты «Амура» продемонстрировали необычный способ подготовки к матчам. Домашнюю арену команды называют «Территорией Тигров» не зря: игроки прокачивают контроль над шайбой, гоняя мяч с маленьким тигренком в подтрибунном помещении.

Похожим образом тренировался перед серией плей-офф Кубка Стэнли с «Бостоном» Артемий Панарин. Правда, его оппонент был менее экзотичным: выступавший тогда за «Коламбус» хоккеист гонял свою собаку по кличке Рыжий.

В сезоне-2018/19 «Амур» занял последнее место в Восточной конференции.

Сезон-2019/20 стартует 1 сентября.

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