Главный тренер СКА и сборной России Алексей Кудашов рассказал об ожиданиях перед стартом сезона в КХЛ и высказался о дисквалификации Евгения Кузнецова за употребление кокаина.

«Настроение боевое, команда практически готова, осталось немного дней, чтобы подправить последние моменты и вплотную подготовиться к сезону. Для меня каждый сезон особенный, не только этот. Постоянно все меняется, происходит что-то новое. Не много ли игроков в СКА? В прошлом сезоне была ситуация, когда нам некого было ставить. Сезон очень длинный и плотный, поэтому будем использовать всех и для глубины состава, и для конкуренции. То же касается и вратарей, им нельзя расслабляться.

Что касается Кузнецова, то ситуация неприятная и некрасивая. Мы можем контролировать только игроков, которые играют в КХЛ, НХЛ не входит в поле нашего контроля. Ничего странного в этой ситуации не вижу», – приводит слова Кудашова Sport24.

Кузнецов был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея. Кокаин обнаружили в его допинг-пробе, взятой 26 мая 2019 года.

Теперь Евгений не сможет выступать за сборную России вплоть до 12 июня 2023 года, но продолжит играть за «Вашингтон» – НХЛ не обязана учитывать решение IIHF.

Кузнецов дисквалифицирован на 4 года за кокаин. Что известно о скандале

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