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Вратарь «Торпедо» нелепо пропустил шайбу после броска из центра площадки
Повезло, что это случилось в предсезонном матче.
Вратарь «Авангарда» Александр Судницын пропустил странную шайбу в предсезонном матче против нижегородского «Торпедо».
Видео гола было опубликовано в паблике «Торпедо» во «ВКонтакте». Канадский форвард нижегородцев Куинтон Хауден на последних секундах совершил бросок из средней зоны, чем застал Судницына врасплох.
- В прошлом сезоне КХЛ «Торпедо» добралось до 1/4 финала Восточной конференции, где уступило «Барысу» (3-4).
- «Авангард», в свою очередь, дошел до финала Кубка Гагарина, где проиграл московскому ЦСКА (0-4).
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