«Авангард» представил дизайн обновленной «Арены Омск», которая будет построена на месте нынешней, находящейся в аварийном состоянии.

На фасаде арены будет размещен логотип клуба в виде буквы «А», перед стадионом установят парковку на 1300 мест. Стоимость составит 10 миллиардов рублей, сообщает OM1 со ссылкой на председателя совета директоров клуба Александра Крылова.

Ориентиром для проектировщиков стала немецкая «Мерседес-Бенц Арена» в Берлине, которая принимала и ЧМ по хоккею, и крупные соревнования по баскетболу, и большие концерты. Одной из самых главных фишек станет большое фойе с отдельным художественным светом, где поместятся 1500 человек. В этом помещении планируется проводить прегейм-шоу в дни игр.

Новую арену планируют сдать в эксплуатацию в сентябре 2022 года.

«Арену Омск» признали аварийной в июле 2018 года, из-за этого «Авангард» временно переехал в Балашиху.

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