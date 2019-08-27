Курский «Авангард» уступил санкт-петербургскому СКА в матче турнира имени Николая Пучкова со счетом 1:2. После игры команды провели дружескую серию буллитов, где снова победил СКА – 3:2.

Крайний нападающий армейцев Владимир Ткачев выдал в серии буллитов настоящий шедевр. Только полюбуйтесь, как изящно Ткачев обманул вратаря – этот эпизод можно смаковать очень долго, и он все равно не надоест.

СКА выиграл все четыре матча на турнире имени Пучкова.

В прошлом сезоне клуб из Санкт-Петербурга добрался до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА – 3-4.

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