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Хоккеист СКА исполнил гениальный буллит – ты пересмотришь это видео 5555 раз

Хоккеист СКА исполнил гениальный буллит – ты пересмотришь это видео 5555 раз
Eurosport

37 мин. назадОбновлено 36 мин. назад

Насколько же это круто!

Курский «Авангард» уступил санкт-петербургскому СКА в матче турнира имени Николая Пучкова со счетом 1:2. После игры команды провели дружескую серию буллитов, где снова победил СКА – 3:2.

Крайний нападающий армейцев Владимир Ткачев выдал в серии буллитов настоящий шедевр. Только полюбуйтесь, как изящно Ткачев обманул вратаря – этот эпизод можно смаковать очень долго, и он все равно не надоест.

  • СКА выиграл все четыре матча на турнире имени Пучкова.
  • В прошлом сезоне клуб из Санкт-Петербурга добрался до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА – 3-4.

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