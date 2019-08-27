Бывшая чирлидерша «Салават Юлаев» Ульяна Тригубчак дебютировала в профессиональном хоккее – девушка сыграла первый матч за команду «Агидель».

Впечатлениями от дебюта Ульяна поделилась в своем инстаграме. «Ребята, это произошло! Сложно писать этот пост от усталости и недосыпа. Ложусь в три часа ночи, потому что выкладываю сторис с медленным интернетом, а рассказать-то хочется все. ЭМОЦИИ ПЕРЕПОЛНЯЮТ: Я ВЫШЛА НА САМЫЙ НАСТОЯЩИЙ ЛЕД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ХОККЕЙНОМ МАТЧЕ!

Не в качестве ice girl, не как журналист на флеш-интервью, а как игрок в коньках и в хоккейной форме. Вот это я понимаю карьерная лестница. Вчера перед сном был жуткий мандраж от осознания предстоящего выхода на лед вместе с профессионалами. Пугали бешеные скорости, высокая цена ошибки и угроза сразу под силовой. Все это не выходило из головы, но к утру все беспокойство рассеялось. Возможно, передалось настроение девушек – у них нет ни доли сомнений в своих силах, ведь так оно и есть.

Вышла я всего на 10-15 секунд. Возможно, для кого-то это покажется ерундой, но для меня они значат очень много. После того, как тренер крикнул «Вот давай сейчас выходи!», все было, как во сне. Ступить на лед во время настоящей игры – по ощущениям, как выйти в открытый космос. После вбрасывания поехала по зову интуиции, а потом, как сказал тренер, еще и позицию правильную заняла. Девчонки посмеялись над тем, что, когда начали кричать со скамейки «Ульяна! Возвращайся на смену!», я не слышала, а стояла и улыбалась.

Улыбалась от того, что это безумно круто – быть частью хоккейной команды. После такого хочется оставаться на льду всегда. А еще от усталости чуть не забыла главное – мы выиграли, разгромив соперника со счетом 6:1! И, хотя в победе моей заслуги почти нет (разве что своим растерянным видом ввела в ступор пару китаянок), начать с победы всегда важно», – написала Тригубчак.

По ходу прошлого сезона Тригубчак пообещала раздеться и сняться в фотосессии, если «Салават» выйдет в финал Восточной конференции. И сдержала слово.

«Салават» в финале Востока уступил «Авангарду», а команда из Курска, в свою очередь, без шансов отдала Кубок Гагарина ЦСКА.

«Сиськи есть и получше». Капитан «Салавата» оценил откровенную фотосессию Тригубчак

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