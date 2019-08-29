Болельщик подарил портрет вратарю «Авангарда». Позже презент нашли в мусоре

Неприятный инцидент произошел в Омске. «Авангард» представил новый состав команды омским болельщикам в местной крепости.

Один из фанатов нарисовал портрет голкипера «ястребов» Игоря Бобкова, но после презентации рисунок нашли среди мусора.

«Я не знаю, кто поставил этот портрет туда. Но факт остается фактом – Игорь даже его в руках не держал. Было очень много мероприятий на презентации, может, кого-то попросили передать и не получилось, и в итоге портрет там оказался. В любом случае мы попытаемся его найти и передадим, когда будет это возможно. У нас есть связь с автором, если что, нарисует еще один портрет», – прокомментировал инцидент пресс-атташе «Авангарда» Олег Малицкий «РБК Омск».

Бобков был признан лучшим игроком плей-офф КХЛ 2018/19 по версии болельщиков.

Из-за аварийного состояния «Арены Омск» клуб проводит домашние матчи в Балашихе.

«Авангард» представил дизайн новой «Арены-Омск». Она похожа на берлинскую «Мерседес-Бенц Арена»

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