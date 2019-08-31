КХЛ круто изменилась за лето. Угадай, кто бросит вызов ЦСКА и СКА

Квизы

1 сентября матчем за Кубок Открытия стартует 12-й сезон КХЛ. По традиции, лига в межсезонье претерпела как приятные изменения (много новых игроков, включая парочку больших имен), так и не очень: один клуб выбыл из числа участников, поменялись составы конференций. Но ты же все это и так знаешь?

Зарегистрируйся на сайте Tennisi, воспользуйся промокодом KHLGURU и получи 750 рублей. Это не фрибет, это чистые деньги! Но такая царская акция не продлится вечно – срок активации истекает 20 сентября. Чего же ты ждешь?

В матче открытия сойдутся обладатель Кубка Гагарина и Кубка Континента ЦСКА и финалист плей-офф «Авангард».

Чемпион брал Кубок Открытия в 8 из 11 предыдущих сезонов.

Самый бодрый букмекер

А еще бодрый инстаграм и бомбический телеграм