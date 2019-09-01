«Авангард» стал обладателем Кубка Открытия КХЛ. В первом матче регулярного сезона-2019/20 клуб из Балашихи обыграл московский ЦСКА – 3:1.

В первом периоде армеец Максим Шалунов открыл счет, но еще до перерыва Коди Франсон реализовал большинство и сравнял счет.

Во второй 20-минутке Максим Чудинов забросил невероятную шайбу. Он размахнулся и щелкнул из своей зоны, вратарь ЦСКА Ларс Юханссон не справился с выстрелом и пропустил дурацкий гол.

За 80 секунд до финальной сирены Франсон забил в пустые ворота и оформил дубль. 3:1 – «Авангард» взял первый трофей сезона.

В марте 2019-го Максим Чудинов забросил две шайбы из своей зоны. В двух матчах плей-офф с «Барысом» защитник идеально попал от своей синей и поразил ворота Хенрика Карлссона.

В Кубке Гагарина-2018/19 Чудинов провел 19 матчей, забросил 3 шайбы и отдал 4 ассиста.

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