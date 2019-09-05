Аника Ти – модель, танцор, участница многих телепередач. В 2012 году ее окрестили уфимской Барби. Тогда у нее было всего 15 тысяч подписчиков в инстаграме, теперь – больше 50 тысяч.

Пару лет назад Аника работала айс-герл «Салавата». Из-за нее таял лед – то же самое произойдет и с тобой.

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