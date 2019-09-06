Континентальная хоккейная лига оштрафовала «Куньлунь» за низкую посещаемость матча регулярного чемпионата против «Салавата Юлаева». Игра проходила в Шэньчжэне на арене вместимостью в 14 тысяч человек, но матч посетили всего 800 зрителей.

«Мы считаем это форменным безобразием, клуб оштрафован за ту игру, это было нарушение регламента. Нас совершенно не устраивает посещаемость. «Куньлунь» нас заверяет, что на играх в Пекине такого не будет», – цитирует «Р-Спорт» главу КХЛ Дмитрия Чернышенко.

«Салават Юлаев» обыграл «Куньлунь» со счетом 2:0.

Следующий домашний матч «Куньлунь» сыграет с «Барысом».

КХЛ круто изменилась за лето. Угадай, кто бросит вызов ЦСКА и СКА

Качай приложение Eurosport для iOS или Android