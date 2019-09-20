Форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк показал неплохое актерское мастерство во время матча регулярки КХЛ с «Авангардом».

В одном из эпизодов у форварда уфимцев случилась перепалка с защитником «ястребов» Алексеем Бондаревым. Последний только занес руку для толчка, а швед уже корчился в нестерпимых муках.

«Авангард» разгромил «Салават Юлаев» в гостях – 5:2.

Умарк – лучший бомбардир среди всех шведских игроков в истории КХЛ.

В 2009-2010 годах он играл в московском «Динамо», после чего уехал в НХЛ. В Россию Линус вернулся в 2015 году.

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