Eurosport
Защитник «Авангарда» силой мысли вырубил Умарка из «Салавата»
«Оскара» этому господину!
Форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк показал неплохое актерское мастерство во время матча регулярки КХЛ с «Авангардом».
В одном из эпизодов у форварда уфимцев случилась перепалка с защитником «ястребов» Алексеем Бондаревым. Последний только занес руку для толчка, а швед уже корчился в нестерпимых муках.
- «Авангард» разгромил «Салават Юлаев» в гостях – 5:2.
- Умарк – лучший бомбардир среди всех шведских игроков в истории КХЛ.
- В 2009-2010 годах он играл в московском «Динамо», после чего уехал в НХЛ. В Россию Линус вернулся в 2015 году.
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