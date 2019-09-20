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Защитник «Авангарда» силой мысли вырубил Умарка из «Салавата»

Защитник «Авангарда» силой мысли вырубил Умарка из «Салавата»
Eurosport

29 мин. назад

«Оскара» этому господину!

Форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк показал неплохое актерское мастерство во время матча регулярки КХЛ с «Авангардом».

В одном из эпизодов у форварда уфимцев случилась перепалка с защитником «ястребов» Алексеем Бондаревым. Последний только занес руку для толчка, а швед уже корчился в нестерпимых муках.

  • «Авангард» разгромил «Салават Юлаев» в гостях – 5:2.
  • Умарк – лучший бомбардир среди всех шведских игроков в истории КХЛ.
  • В 2009-2010 годах он играл в московском «Динамо», после чего уехал в НХЛ. В Россию Линус вернулся в 2015 году.
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