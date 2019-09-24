Зеленые трусики – «Салават», красный пиджак – «Спартак». Идеальная подготовка Тригубчак к матчу КХЛ
Все в цвет.
Бывшая айсгерл «Салават Юлаев» Ульяна Тригубчак посетила матч регулярного чемпионата КХЛ между родной командой и московским «Спартаком».
Перед игрой Ульяна опубликовала в инстасторис инструкцию, как нужно готовиться к подобным матчам. Девушка приготовила для себя зеленые трусики (цвета «Салавата») и красный пиджак (цвета «Спартака»), а также блеск для губ и тушь.
- Ранее Тригубчак сама дебютировала в профессиональном хоккее, сыграв за команду «Агидель».
- В прошлом сезоне «Салават Юлаев» дошел до финала Восточной конференции, где уступил «Авангарду». «Спартак» в четвертьфинальной серии плей-офф проиграл СКА.
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