Бывшая айсгерл «Салават Юлаев» Ульяна Тригубчак посетила матч регулярного чемпионата КХЛ между родной командой и московским «Спартаком».

Перед игрой Ульяна опубликовала в инстасторис инструкцию, как нужно готовиться к подобным матчам. Девушка приготовила для себя зеленые трусики (цвета «Салавата») и красный пиджак (цвета «Спартака»), а также блеск для губ и тушь.

Ранее Тригубчак сама дебютировала в профессиональном хоккее, сыграв за команду «Агидель».

В прошлом сезоне «Салават Юлаев» дошел до финала Восточной конференции, где уступил «Авангарду». «Спартак» в четвертьфинальной серии плей-офф проиграл СКА.

Защитник «Авангарда» силой мысли вырубил Умарка из «Салавата»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android