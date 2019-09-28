Вратарь «Авангарда» Игорь Бобков наконец получил собственный портрет, нарисованный в качестве подарка болельщиком из Омска.

Фанат по имени Нуржан Нуртазин подготовил рисунок к презентации команды, которая состоялась в Омске в конце августа. Позже портрет обнаружили возле мусорной урны: это попало на фото и растиражировалось журналистами. Пресс-служба «Авангарда» пообещала исправить ситуацию и сдержала слово.

«Мы пообщались с Нуржаном Нуртазиным, договорились с ним и помогли в переправке нового портрета из Омска в Балашиху, который сегодня вручили нашему вратарю! Пленку Игорь снимет чуть позже, когда выберет место для картины. Если вы следите за историями в нашем аккаунте в инстаграме, могли видеть его шкафчик, где Бобков хранит часть презентов. Он всегда рад общению и очень благодарен за вашу поддержку», – написано в инстаграме клуба.

«Авангард» играет домашние матчи в подмосковной Балашихе, так как арена в Омске реконструируется.

Бобков был признан лучшим игроком плей-офф КХЛ-2018/19 по версии болельщиков.

КХЛ круто изменилась за лето. Угадай, кто бросит вызов ЦСКА и СКА

Качай приложение Eurosport для iOS или Android