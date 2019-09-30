20-летний российский хоккейный судья погиб в ДТП

Хоккейный судья Артем Шошков в воскресенье скончался в результате ДТП в возрасте 20 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея Московской области.

Шошков окончил черноголовскую детско-юношескую школу, выбрал карьеру хоккейного арбитра. Входил в электростальскую судейскую коллегию, работал на матчах открытого первенства Московской области, Молодежной хоккейной лиги и Ночной хоккейной лиги, находился в списке перспективных судей Высшей хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги.

Артем был капитаном команды «Импульс» (Черноголовка, Московская область), составленной из игроков 1999-2000 годов рождения.

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