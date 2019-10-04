Айсгерл «Спартака» Анастасия Ванюшина по прозвищу Карамелька дала интервью официальному сайту клуба. 21-летняя девушка рассказала о своей работе и оценила уровень женского фигурного катания в России.

– Я думаю, что девушки на льду выглядят более эффектно. Хрупкая и нежная блондинка на льду подчеркивает силу и брутальность хоккеистов в этом жестком виде спорта. Каждый раз, приходя на арену, я ощущаю себя, как в семье.

– Как я понимаю, вы – фигуристка? Расскажете, когда начали заниматься, какие были ориентиры, кто был вашим кумиром в фигурном катании.

– Родители отдали меня в большой спорт в три года. Занималась до 17 лет, получила разряд КМС. Закончила со спортом из-за травмы голеностопа, после чего восстанавливалась около года, но в спорт так и не вернулась. А кумиром, как и у многих тогда, был Евгений Плющенко.

– Как вы относитесь к нынешнему состоянию дел в отечественном фигурном катании? К феномену Этери Тутберидзе и ее молодых дарований.

– Очень здорово, что сейчас в таком раннем возрасте девушки добиваются больших успехов. Некоторые из были занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Очень круто, что российское одиночное женское фигурное катание вышло на такой уровень.

– Ваше изображение уже печатают на различных сувенирах (кружки, шайбы и т.д.), то самое фото в воротах произвело фурор. Как вы сами к этому относитесь?

– Положительно, ведь для меня большая честь представлять такой клуб, как «Спартак».

– Есть ли желание в будущем стать символом клуба, как Ульяна Трегубчак в «Салават Юлаеве»?

– Да, конечно, мне было бы очень приятно.

– Представляете ситуацию, что вы влюбились в хоккеиста?

– Даже представлять не хочу эту ситуацию, да и вообще, я никогда еще не влюблялась по-настоящему.

– Каким вы видите главного тренера «Спартака» Олега Знарка?

– Ответственный, строгий, внимательный и добрый.

«Спартак» идет на восьмом месте Западной конференции.

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